Geen algehele compensatie voor melkveehouders

Melkveehouders hebben niet automatisch recht op compensatie voor heffingen om het mestoverschot te beperken. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) beslist nadat boeren in beroep waren gegaan tegen het zogeheten fosfaatreductieplan.

Melkboeren betalen extra belasting als ze meer koeien hebben dan in juli 2015, het moment dat de melkquota werden opgeheven. Daarmee wil de overheid voorkomen dat er te veel van de meststof in het milieu terechtkomt.

Veehouders protesteerden, omdat ze vonden dat de heffingen inbreuk maken op hun eigendomsrecht en eisten compensatie. Het CBb ging daar niet in mee en oordeelde dat de heffingen geen onteigening zijn, maar eigendom slechts reguleren. In „algemene zin” is de overheid daarom niet verplicht met geld over de brug te komen.

Wel oordeelde de hoogste bestuursrechter van Nederland dat boeren in individuele gevallen aanspraak kunnen maken op compensatie of ontheffing. Dat is bijvoorbeeld het geval als een boer door de heffingen dusdanig in de knel komt dat faillissement dreigt.