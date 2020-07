‘Geen akkoord over brexit voor eind deze maand’

De laatste ronde onderhandelingen over de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU is afgebroken met „aanzienlijke meningsverschillen”. Er is dan ook geen kans dat er eind deze maand een akkoord ligt, zoals de Britse premier Boris Johnson had gehoopt. Maar de Britse onderhandelaar David Frost zei dat het nog steeds heel goed mogelijk is dat in september wel een akkoord wordt bereikt.

Britse media meldden donderdag dat Johnson heeft geweigerd ook maar iets toe te geven in de onderhandelingen over visserijrechten en dat die daarop zijn vastgelopen. De Britten stapten na een referendum in 2016 dit jaar uit de Europese Unie. Alles blijft nog tot aan het begin van het komend jaar hetzelfde. Maar voor na de overgangsfase moeten afspraken worden gemaakt over de relatie. Lukt dat niet, dan dreigt een brexit zonder afspraken met mogelijk zeer schadelijke gevolgen voor bijvoorbeeld de handel tussen Groot-Brittannië en het continent en voor relaties tussen het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) en de Ierse republiek.

Toch beklemtoonde Frost dat er ook „positieve discussies” zijn gevoerd over onder meer wederzijdse handel in goederen en diensten, transportkwesties, samenwerking op het gebied van sociale zekerheid en Britse deelname aan EU-projecten, zoals die met betrekking tot bestrijding van criminaliteit. Maar Frost zei dat er niet kan worden gemarchandeerd met bepaalde Britse principes, omdat die geen punten voor onderhandelingen zijn, maar vaststaande feiten. Het moet volgens Frost duidelijk worden, dat zijn land aan het einde van de overgangsfase volkomen onafhankelijk zal zijn.