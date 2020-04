De ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) hebben hun onderhandelingen over een injectie van 540 miljard euro in de Europese economie vanwege de coronacrisis opgeschort. Na een videoconferentie die dinsdagmiddag om 16.00 uur begon en de hele nacht doorging, bleken vooral Nederland en Italië niet te willen wijken van hun posities over euro-obligaties en het Europese noodfonds ESM. Het overleg wordt donderdag voortgezet, aldus Eurogroepvoorzitter Mario Centeno.