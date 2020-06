Geen akkoord Boekhoorn met schuldeisers HEMA

HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn heeft geen akkoord kunnen sluiten met de schuldeisers van HEMA om de financiële problemen op te lossen. Dat laat de miljardair via zijn investeringsmaatschappij Ramphastos weten. Boekhoorn spreekt van een „fantastisch bod” dat hij de schuldeisers heeft gedaan, maar dat het erop lijkt dat die dat „niet serieus in overweging” hebben genomen.

Wat de exacte gevolgen van het mislukken van de onderhandelingen zijn, laat Ramphastos in het midden. Maandag moet het bedrijf een schuld van ruim 50 miljoen euro aflossen. Gebeurt dit niet, dan kunnen de schuldeisers het eigendom van HEMA opeisen.

Ramphastos en Boekhoorn stellen na te laten gaan „wat de recente ontwikkelingen betekenen voor de rol die zij in de toekomst kunnen en willen spelen” bij HEMA. Boekhoorn nam HEMA in 2018 over en had een strategie ingezet met onder meer samenwerkingsverbanden en verdere internationale uitbreiding. Boekhoorn zegt dat de schuldeisers een „markttest” willen doen om te kijken of er elders meer te halen valt dan het bod van Ramphastos van 523 miljoen euro. Onder meer Blokker-moeder Mirage Group heeft zich al gemeld als potentiële overnamepartner.

Ingewijden rond de onderhandelingen meldden dat het bedrag van 523 miljoen euro vooral bij de schuldeisers vandaan moest komen. Het ging daarbij volgens hen om kwijtschelding van een deel van de schulden in ruil voor een deel van de aandelen, waarbij Boekhoorn zelf het minste water bij de wijn deed. „Er kwam geen zak geld op tafel”, benadrukken ze.

Boekhoorn noemt weer een nieuwe eigenaar niet in het belang van de HEMA. „We zullen zien wat de uitkomst is, maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat wij als grootaandeelhouder een hele goede, toekomstgerichte strategie hebben voor HEMA. Met ons bod worden schulden van de onderneming met een half miljard teruggebracht en kan HEMA als gezond gefinancierd bedrijf doorgaan.”

HEMA staat er financieel niet best voor. Het bedrijf heeft torenhoge schulden uit het verleden. De vorige eigenaar, het Britse investeringsfonds Lion, betaalde de overname van de winkelketen met leningen en zette die bij HEMA op de balans. Daardoor was het bedrijf jarenlang veel geld kwijt aan renteaflossingen. Nu de coronacrisis daar bij is gekomen, is de schuldenlast onhoudbaar geworden.

De afgelopen dagen ontstonden er al een aantal initiatieven om de HEMA te redden. Zo wil burgerinitiatief #welovehema Nederlandse burgers laten investeren en met dat geld een aantal van de dure leningen aflossen en wil HoudeHema van HEMA een coöperatie maken. Eerder werd ook gesproken over mogelijke staatssteun voor de winkelketen.