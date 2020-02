'Geef milieuvriendelijke boer steun en zekerheid'

De helft van de Nederlandse boeren doet al iets voor het milieu. Boeren die al relatief kleine maatregelen treffen, zijn best bereid om (veel) meer te doen voor het milieu, constateert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een adviesrapport.

Dat is, in tijden van boerenprotesten tegen milieubeleid, een opsteker voor landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie), schrijft Trouw. Zij zet in op 'kringlooplandbouw', die ook van belang is voor het halen van klimaatdoelen én voor het oplossen van de stikstofcrisis.

Verleid eerst de boeren die zelf al wat doen, geeft het PBL als tip aan de overheid. De veehouders en akkerbouwers die bereid zijn om daarin te investeren hebben wel hulp van de overheid nodig, zegt het bureau.