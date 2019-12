‘Geef chauffeurs regie over data uit auto’

Autobezitters moeten zelf meer te zeggen krijgen over gegevens die worden opgeslagen door hun auto’s. Daarvoor pleit een groep belangenorganisaties, waaronder BOVAG en de ANWB. Sensoren in moderne voertuigen houden steeds meer informatie bij die in de meeste gevallen bij autofabrikanten belandt, en dat laatste zou moeten veranderen.

„Auto’s zijn eigenlijk rijdende computers. Werkelijk alles wordt vastgelegd”, zegt een BOVAG-woordvoerder. Volgens hem is bestaande wetgeving ook nog niet voldoende aangepast aan nieuwe auto’s. De autobranchevereniging trekt nu onder andere met de ANWB en het Verbond van Verzekeraars op om nieuwe regelgeving te eisen.

Voertuigen houden onder andere veel technische gegevens bij. Als autobezitters zelf kunnen kiezen naar wie die data gaat, hebben ze volgens de organisaties zelf meer keuze uit dienstverleners als garages of dealers. Die hebben voor reparaties en andere diensten die informatie nodig, maar die gegevens komen nu bij de automakers terechtkomt. De organisaties vinden ook dat de privacy van autorijders beter moet worden beschermd.