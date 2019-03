„Geef burger controle over slimme meter”

Consumenten zouden de controle moeten krijgen over wie er toegang krijgt tot de slimme energiemeter in hun huis. Dat bepleit de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een zogeheten visiedocument. Volgens de toezichthouder kan dat bijdragen aan de energietransitie.

De ACM vindt dat de data uit de slimme meters op een onafhankelijke manier moeten worden beheerd. Verschillende partijen zouden daar dan op dezelfde manier toegang toe kunnen krijgen. Nu hebben vrijwel alleen netwerkbeheerders en energieleveranciers toegang tot die data.

De waakhond ziet ruimte voor commerciële partijen, zoals energiebesparingsdiensten. Die kunnen toegang krijgen tot de gegevens als de consument daar expliciet toestemming voor geeft. De privacy van gebruikers staat namelijk voorop voor de ACM. Ook zou een dergelijk systeem betrouwbaar, betaalbaar en veilig moeten zijn.

De plannen van de ACM lijken op de nieuwe Mifid II-regels voor bankieren. Burgers kunnen volgens die regels andere partijen dan hun eigen bank toegang geven tot hun financiële gegevens.