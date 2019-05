„Geef bioboer die regels overtreedt eerder rode kaart”

Producten van bioboeren die zich niet aan de regels hielden, belandden toch met het label biologisch in de winkel. Dat bleek dinsdag uit onderzoek van RTL Nieuws. Vijf vragen over de kwestie.

Wat is een biolabel?

Het EU Biolabel is te vinden op alle producten die afkomstig zijn uit de biologische landbouw. Het label moet de consument garanderen dat er geen kunstmatige meststoffen, chemische pesticiden of genetisch gemodificeerde organismen gebruikt zijn. Daarnaast staat het label voor dierenwelzijn.

Wie controleert of een bioboer aan de eisen voldoet?

Het ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit heeft hiervoor het bedrijf Skal Biocentrale aangesteld. Skal zet zich als onafhankelijk toezichthouder in voor de betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland. Inspecteurs van Skal bezoeken bioboeren die een certificaat hebben om te beoordelen of ze nog steeds aan de voorwaarden voldoen. In Nederland zijn dat er ruim 5000 stuks. Ook certificeert Skal nieuwe biologische bedrijven.

Welke misstanden zijn aangetroffen in het onderzoek ?

Volgens RTL Nieuws houdt een op de tien biologische boeren zich niet aan de EU-regels. Dat leidt echter vaak niet of pas laat tot het intrekken van het keurmerk door Skal. Daardoor liggen in supermarkten producten die ten onrechte het label biologisch dragen. Het zou onder meer gaan om vlees, melk, eieren en honing.

RTL Nieuws heeft 1500 inspectierapporten van Skal onderzocht. Ze troffen er boeren in aan die hun dieren in smerige stallen hielden, medicijnen gaven die volgens de regels niet toegestaan zijn of bestrijdingsmiddelen gebruikten die niet biologisch verantwoord zijn. Ondanks herhaalde inspecties trok Skal het certificaat bij deze bedrijven niet in.

Hoe kunnen producten hun label behouden als de boer niet aan de eisen voldoet?

De inspecteur vanuit Skal die de controle uitvoert, beoordeelt een onderneming op meer dan vijftig aspecten. Als een ondernemer aan enkele aspecten niet voldoet, krijgt hij de gelegenheid zijn praktijk te verbeteren. Het bedrijf verliest dan niet meteen het biolabel.

Hoe geloofwaardig is het label nog?

Zowel Skal als minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) hebben beterschap beloofd. Schouten benadrukte in haar reactie op het onderzoek dat consumenten recht hebben op biologische producten die voldoen aan Europese normen. Volgens haar zou Skal zijn mogelijkheid sancties op te leggen beter moeten benutten. Concreet betekent dit dat Skal een biologische onderneming die een overtreding begaat eerder het label moet ontnemen. Consumenten zouden daardoor alleen nog biologische producten van bedrijven die aan alle voorwaarden voldoen in de winkel aantreffen.

Skal zei te gaan bekijken of inspecteurs bij specifieke typen afwijkingen in de toekomst sneller een rode kaart moeten geven.