Gedupeerden van incassobureaus naar rechter

Tientallen gedupeerden van incassobureaus stappen naar de rechter om onterechte betalingen terug te vorderen. Juridisch adviesbureau Aliter Melius heeft naar eigen zeggen veertig tot vijftig dossiers die duidelijk een aanklacht waard zijn. De komende weken zullen die elk afzonderlijk aanhangig worden gemaakt.

Aliter Melius is al enige tijd bezig om misstanden in de incassobranche aan het licht te krijgen. Het bureau spreekt van honderden gevallen. Veelvuldig is sprake van intimidaties en afpersing voor vorderingen die vaak niet bestaan. Het bureau zegt dossiers bij verschillende incassobureaus te hebben opgelost zonder enige betaling van de debiteur. In tientallen gevallen zijn vergoedingen betaald om de kwesties stil te houden.

Het bureau verwijt het klachteninstituut voor incassodiensten KIGID dat zij bekend is met de handelswijze van zowel grote als kleine incassobureaus, maar er niet tegen optreedt. Klachten worden „onder het tapijt geveegd”, zo klinkt het. Het KIGID was niet direct bereikbaar voor commentaar.

De aankondiging van Aliter Melius volgt kort op een bericht van de Autoriteit Consument & Markt. Die deelde maandag een boete uit aan Credit Invest, beter bekend onder de naam De Nederlandse Incassocentrale, die consumenten onder druk zou hebben gezet om ongeldige rekeningen te betalen. Ook incassobureau Intrum Justitia kreeg een tik op de vingers, maar kwam er vanaf met een waarschuwing.

Volgens Aliter Melius bedrijft de ACM „symboolpolitiek”, omdat de toezichthouder bekend is met meer zaken.