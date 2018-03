Gedupeerde ING-klanten kunnen niet betalen

ING-klanten die door een dubbele afschrijving te weinig saldo op hun rekening hebben en niet meer kunnen betalen, moeten nog even geduld hebben. De bank heeft geen directe oplossing voor dat probleem, zegt een woordvoerder van de bank.

ING komt klanten die rood zijn komen te staan, wel deels tegemoet. Zij betalen daarover geen rente.

Afgelopen nacht schreef ING drie miljoen betalingen dubbel af. De bank liet woensdagochtend direct weten het bijzonder vervelend te vinden dat de fout is gemaakt en biedt klanten excuses aan.

ING streeft ernaar woensdag nog een oplossing te hebben, zodat ING-klanten het teveel afgeschreven bedrag weer terug op hun rekening hebben. De dubbel afgeschreven bedragen zijn niet twee keer overgeboekt naar de bedrijven waar ING-klanten pinden.

Banken verwerken betalingen en overschrijvingen in groepen. Een van die groepen is per ongeluk twee keer verwerkt. Het gaat met name om pinbetalingen die maandag zijn gedaan.