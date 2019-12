Gedupeerde boeren klagen Rabobank aan

Een groep van twaalf melkveehouders sleept de Rabobank voor de rechter, meldt het AD. De boeren vinden dat de bank hen in grote financiële problemen heeft gebracht door niet te waarschuwen voor de risico's van uitbreiding van hun bedrijf.

Volgens de boeren wist de top van de Rabobank dat er strengere uitstootregels aan zaten te komen. Om die reden had de bank nooit torenhoge hypotheken mogen verstrekken voor de nieuwbouw van stallen, zo stelt de advocaat van de boeren. Het gaat om twaalf melkveehouders die in 2013, 2014 en 2015 nieuwe stallen lieten bouwen. Ze eisen 100.000 euro tot enkele miljoenen euro's schadevergoeding per geval.

De Rabobank laat weten 'verrast' te zijn door de dagvaarding. Elke financieringsaanvraag wordt uitgebreid beoordeeld, meldt een woordvoerder. "Uiteindelijk bepaalt de ondernemer zelf of hij beschikbare investeringsruimte wil benutten. Dat is onderdeel van het ondernemersrisico."