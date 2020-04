Geduld nodig bij vakantie buitenland

Gaan in Nederland de campings en vakantieparken zachtjesaan weer open, in het buitenland is het nog maar zeer de vraag of Nederlanders daar in de zomervakantie terecht kunnen.

Voor een flink deel van degenen die zich rond de jaarwisseling haastten om een plekje op een van de parken van reisorganisatie Vakanz te bemachtigen, is er nog veel onduidelijkheid. Dat betreft dan vooral hen die reserveerden op een van de vele buitenlandse parken.

Het bedrijf huurt ook in Nederland gedurende aan aantal weken enkele parken voor zijn gezinsconcept. Voor deze boekingen is VakanZ-eigenaar Martien van der Zwan vrij optimistisch. „De inschatting op dit moment is dat die komende zomer door kunnen gaan.” Voor de reserveringen die dit voorjaar niet kunnen doorgaan, levert hij „maatwerk. Meestal in de vorm van een voucher.”

Verwarring

Hij ziet wel verwarring als het gaat om de richtlijnen. „Zo hoorden we, vlak voor de meivakantie begon, dat de parken in Twente weer open mochten. Te laat om de omboekingen weer terug te draaien. Zeeland zat nog dicht, terwijl de veiligheidsregio op de Veluwe weer anders besliste. En dan zijn er nog de gemeenten. Ik sprak iemand die de wasserette open mocht stellen, mits er niet meer dan één persoon aanwezig zou zijn. Hij had borden geplaatst, maar vervolgens stond de gemeente op de stoep. Er moest de hele dag iemand toezien. Voor ondernemers is dat lastig. Het zou goed zijn het virologenteam in Den Haag aan te vullen met een afgevaardigde van het MKB.”

België

Voor vakantiegangers die de grens over willen, is de situatie echt onduidelijk. De Europese Commissie werkt momenteel aan voorstellen om deze zomervakantie in een EU-land toch mogelijk te maken. Velen wachten daarom af.

Van der Zwan: „Zo heeft er in Oostenrijk, waar een stevige lockdown is geweest, een verdere versoepeling plaats. Maar het is nog altijd de vraag of je straks die parken wel kunt bereiken. We weten niet precies hoe het in Duitsland gaat. We hopen dat er snel een einde komt aan de onzekerheid.”

Versoepeld

„Niemand weet nog hoe het zal gaan”, reageert directeur Cees van Pelt van reisorganisatie Amicitia. Hij hoopt dat de regels de komende tijd worden versoepeld waardoor vormen van groepsreizen alsnog mogelijk zijn. „Maar op dit moment kunnen we niets organiseren. We kunnen zelfs België niet in.”

Velen willen volgens hem graag op reis, er is nog niet veel geannuleerd. „We werken volgens de adviezen van Buitenlandse Zaken. Mensen zijn nooit hun geld kwijt. Het kan vrijwel altijd worden omgezet in een later te besteden voucher.”

Hoe de reizen, voor zover ze door kunnen gaan, eruit zullen zien, weet hij evenmin. „De hele sector is bezig met het vertalen van de anderhalvemetereconomie. Wij hebben te maken met vliegtuigen, touringcars, hotels, restaurants, musea en cruiseschepen. Dat is zo veelomvattend. Ik trek daarbij niet aan de touwtjes.”

Net als bij andere crises is het een kwestie van geduld oefenen, meent de Amicitia-directeur. „Ik heb al veel meegemaakt, vanaf de oliecrisis in de vorige eeuw tot en met de hypotheekcrisis, maar dit is niet eerder vertoond.”