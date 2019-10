Gedeputeerde Friesland trekt boetekleed aan

De Friese gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) betreurt de gang van zaken rond het intrekken van stikstofmaatregelen vorige week. Dit zei hij woensdag tijdens een spoeddebat in het provinciehuis in Leeuwarden.

Het stikstofbeleid was samen met de andere provincies opgesteld. Kramer trok het vrijdag in na een protest van boeren bij het provinciehuis.

Het spoeddebat woensdag was aangevraagd door Forum voor Democratie, dat vindt dat er voorafgaand aan het opstellen van het beleid met Provinciale Staten en met de landbouw gepraat had moeten worden. „Bestuurlijk was het niet fraai”, zei Kramer. „We hadden meer de tijd moeten nemen om te zien hoe de maatregelen vallen in de gemeenschap. Je kunt zeggen dat ik slappe knieën heb, maar dat heb ik er graag voor over om de dialoog op gang te brengen. Er is een stikstofprobleem en dat moeten we samen oplossen. Van onderop, dit zijn we in Friesland gewend.”

Intimideren

GroenLinks noemt het terugtrekken „een teken van zwak bestuur”. De VVD vindt het juist moedig. Partij voor de Dieren (PvdD) diende een motie van treurnis in. Kramer heeft zich volgens fractievoorzitter Rinie van der Zanden laten intimideren door de boeren. Daarmee bracht hij gedeputeerden van andere provincies in de problemen, stelde de PvdD. Kramer benadrukte dat hij zich vrijdag niet bedreigd voelde. De PVV diende eenzelfde motie in. Beide werden verworpen.

Het debat werd bijgewoond door zo’n vijfhonderd boeren. Een groot aantal was met de trekker naar Leeuwarden gekomen.

Groningen

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen is boos op een van de leiders van de boerendemonstratie afgelopen maandag in zijn stad. Volgens Schuiling heeft deze man boze boeren opgejut. „Dat kan absoluut niet”, zei Schuiling woensdag tijdens een extra bijeenkomst van de gemeenteraad over de demonstratie, waarbij boeren hekken omver reden en de deur uit het provinciehuis ramden.

Coalitiepartijen D66 en GroenLinks en oppositiepartij Partij voor de Dieren vinden dat de veiligheid van Groningers ernstig in gevaar is gekomen doordat achthonderd „hele grote machines” tussen de mensen hebben gereden.

Schuiling vindt dat de actie op de incidenten na „voortreffelijk” is verlopen. „Onze inzet was escalatie voorkomen.”

Repareren van de schade aan de deur gaat volgens de provincie Groningen ruim 10.000 euro kosten. Boeren hebben aangeboden om de schade te herstellen en kapotgereden gras opnieuw in te zaaien, maar dat wilden gemeente en provincie niet. Ze gaan de kosten wel verhalen op de boeren.

Woensdag reden honderden Groningse boeren met hun trekkers over de ringweg van Groningen. Ze steunden daarmee hun protesterende collega’s in Den Haag.