Gebruikers TikTok bekijken dagelijks 1 miljard video’s

TikTok is razend populair bij jongeren maar niet bij de Amerikaanse president Trump. Hij bestrijdt de app te vuur en te zwaard. TikTok in een notendop.

Iedere maand bekijken ruim 3,5 miljoen Nederlandse TikTok-gebruikers samen 12,3 miljard filmpjes – gemiddeld zo’n 52 minuten per persoon per dag. Daarmee is de app populairder dan Twitter en Snapchat en onderweg om het aantal Nederlandse Instagramgebruikers in te halen. Wat is TikTok precies?

TikTok ontpopte zich in korte tijd tot hét sociale medium van de jeugd van tegenwoordig. In de app maken gebruikers korte muziekvideo’s van 3 tot 15 seconden waarop medegebruikers kunnen reageren. De wortels van de app liggen in China.

TikTok is van meet af aan enorm populair. Binnen een jaar nadat appontwikkelaar ByteDance in september 2016 de app onder de naam ‘Douyin’ op de Chinese markt bracht, telde het medium meer dan 100 miljoen gebruikers. Dat succes is voor een groot deel te verklaren uit het hoge socialemediagebruik in China, waar beeldcultuur de boventoon voert. Het succes van Douyin inspireerde echter ook tot een internationale versie. Die verscheen in september 2017 in de appstores onder de naam ‘TikTok’. De internationale versie bleek een regelrecht kijkcijferkanon. Het aantal gebruikers groeide in 3 jaar wereldwijd tot 800 miljoen –waarvan het merendeel 16 tot 24 jaar oud is. Samen bekijken ze meer dan 1 miljard video’s. Per dag.

Negatieve invloed

TikTok mag dan ongekend populair zijn, onomstreden is de app zeker niet. In de Verenigde Staten beschouwt president Trump de app als een veiligheidsrisico vanwege de Chinese herkomst. Hij vreest dat gegevens van Amerikaanse gebruikers worden gedeeld met de Chinese overheid en wil de Amerikaanse activiteiten daarom onderbrengen bij een Amerikaans bedrijf.

Inmiddels bereikte ByteDance daarover na maandenlang getouwtrek een overeenkomst met softwaregigant Oracle en supermarktketen Walmart. Toch probeerde Trump Apple en Google te dwingen de app uit hun Amerikaanse appstores te halen. Door dat plan haalde de rechtbank afgelopen zondag een streep, zodat de app in elk geval tot na de Amerikaanse presidentsverkiezingen nog in de appstores ligt.

Niet alleen in de VS ligt de app onder vuur: in Indonesië werd de app tijdelijk verboden vanwege pornografisch en godslasterlijk materiaal en ook in eigen land werden de ontwikkelaars op de vingers getikt vanwege de inhoud.

In christelijke kring tonen ouders en leerkrachten zich bezorgd over de invloed van de korte filmpjes en de ‘challenges’ die ze ontketenen. De filmpjes van hooguit 15 seconden hebben een negatieve invloed op de spanningsboog van jongeren.

Bovendien biedt de app naast veel oppervlakkigheid ook ronduit schokkende of godslasterlijke beelden. Filmpjes met christelijke inhoud of toerusting zijn op het medium nauwelijks te vinden. Een initiatief van rapper Kanye West om met TikTok om tafel te gaan voor een speciale versie voor christelijke gezinnen kon bovendien eerder op hoongelach dan op veel bijval rekenen.