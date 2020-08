Gebruik contant geld is enorm teruggelopen tijdens coronacrisis

Het gebruik van contant geld is flink teruggelopen sinds de uitbraak van het coronavirus. Dat komt naar voren uit nieuwe cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) waar De Telegraaf eerder over berichtte. In het tweede kwartaal werd nog maar bijna half zoveel contant geld uit de muur opgenomen vergeleken met vorig jaar.

Het afgelopen kwartaal werd er bijna 34,3 miljoen keer contant geld uit de muur gehaald met een Nederlandse pas. Vorig jaar was dat nog 66,6 miljoen. Op jaarbasis werd vijf keer minder vaak contant geld opgenomen in het buitenland met een Nederlandse pas.

Het aantal keren dat er contactloos is gepind aan de toonbank is tussen april en juni daarentegen duidelijk toegenomen. Dat gebeurde 945 miljoen keer, een stijging van 30 procent op jaarbasis. Het aantal iDEAL-betalingen steeg met ruim 35 procent.

De cijfers van DNB laten verder zien dat het gebruik van de creditcard terugloopt. Het aantal betalingen aan de toonbank met een creditcard nam het afgelopen kwartaal op jaarbasis met bijna de helft af.