Gebarentaal op bouwplaats moet ongelukken voorkomen

Binnenkort moeten werknemers in de bouw- en infrastructuur gebarentaal beheersen. Zo kunnen ze elkaar attenderen op onveilige situaties ondanks een eventuele taalbarrière of bij veel omgevingslawaai.

Daarvoor lanceerden brancheorganisatie Bouwend Nederland samen met vakbonden en werkgevers- en werknemersorganisaties woensdag Bouwspraak. Die taal bestaat uit eenvoudige handgebaren. Het gaat om signalen voor bijvoorbeeld Help, Stop, Naar achteren, en Bel 112 voor een ambulance.

Met de universele taal willen de organisaties ongelukken in de branche voorkomen. Bij veiligheid op de bouwplaats spelen spraakverwarring en ruis op de lijn vanwege ronkende machines meestal een cruciale rol, stelt Bouwend Nederland. In 2017 en 2018 hadden twintig ongevallen in de branche een dodelijke afloop.

„De bouwplaats wordt meer en meer een plek waar werknemers van verschillende nationaliteiten werken”, aldus een woordvoerder van Bouwend Nederland.

Maar Bouwspraak helpt niet alleen spraakverwarring te voorkomen als er verschillende talen worden gesproken, zegt hij. „Ook voor Nederlandstalige werknemers is een eenduidiger communicatie nodig. Tot nu toe worden er verschillende woorden en gebaren gebruikt om iemand te waarschuwen. Het kan nogal verschil maken of iemand begrijpt of hij een stap naar links of rechts, naar voren of juist naar achteren moet doen.”

De website waarop de gebaren worden uitgelegd, bouwspraak.nl, is onder meer in de talen Bulgaars, Duits, Pools, Roemeens en Turks beschikbaar.

De gebarentaal is een cao-afspraak tussen werkgevers en werkgevers. Op termijn moet de taal opgenomen worden in de arboregels, bepleiten de betrokken organisaties. Bedrijven kunnen al wel direct starten met trainen.