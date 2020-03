Gebakken visje voor bewoners zorgcentrum

Een groepje Urker vissers bakte zaterdagmiddag gefileerde schol en wijting bij verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord. De actie was bedoeld om het personeel en de bewoners, die vanwege het rondwarende coronavirus geen bezoek mogen ontvangen, een hart onder de riem te steken. Het visbakken is een initiatief van vissersgroep EMK en krijgt in april bij zorgcentra en ziekenhuizen op meer plaatsen in het land een vervolg.

„Wij konden hier snel terecht omdat mijn vrouw in Talma Hof werkt. Via haar is het contact gelegd”, legt visserman Cornelis de Vries (m.) uit. Jan Bode, de kok van Talma Hof, vond het „een geweldige actie” maar had vooraf wel een paar voorwaarden gesteld. „De vis moet absoluut vrij van graat zijn. En vers natuurlijk, maar daar hoef ik niet aan te twijfelen”, zegt Bode.

De vissers hadden op drie plekken rondom het verpleeghuis hun bakpannen opgesteld, buiten de hekken en met inachtneming van de contactbeperkingen die momenteel van kracht zijn. Medewerkers van Talma Hof pakten de volle schalen aan en verdeelden de vis onder de bewoners. De vis werd door twee Urker Noordzeekotters beschikbaar gesteld en was schoongemaakt door een gecertificeerd fileerbedrijf.