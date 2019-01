GE sluit jaar af met groter verlies

Industrieel conglomeraat General Electric (GE) heeft het afgelopen jaar met een groter verlies afgesloten dan een jaar eerder. Over het laatste kwartaal van 2018 boekte het concern, dat flink reorganiseert, daarentegen een bescheiden winst.

Vooral de stroomdivisie kampte met zwakke resultaten en zag de opbrengsten met een kwart afnemen. Met name de zeer zwakke vraag naar gasturbines speelt het onderdeel parten, wat topman Larry Culp dit najaar tot stevige ingrepen noopte. De tak voor luchtvaart boekte daarentegen uitstekende resultaten en verhoogde het voorbije jaar de omzet en winst.

Het verlies per aandeel bedroeg over het voorbije jaar 2,62 dollar, tegen een min van 1,03 dollar in 2017. Het vierde kwartaal eindigde voor het conglomeraat met een plus van 7 dollarcent per aandeel, terwijl daar een jaar eerder nog een verlies per aandeel van 1,27 dollar stond.