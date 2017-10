GE flink omlaag op licht hoger Wall Street

De effectenbeurzen in New York zijn vrijdag iets hoger geopend, dankzij optimisme bij beleggers over de belastinghervormingen die president Donald Trump wil doorvoeren. Industrieconcern General Electric (GE) werd echter flink lager gezet na een winstwaarschuwing en tegenvallende kwartaalcijfers.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent hoger op 23.221 punten. De brede S&P 500 ging 0,3 procent vooruit tot 2569 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 6633 punten.

De Amerikaanse Senaat is akkoord gegaan met de begroting voor het fiscale jaar 2018. Hiermee moet het makkelijker worden om in 2018 een grote belastinghervorming door te voeren die gunstig moet uitpakken voor het Amerikaanse bedrijfsleven en de economie.

GE gaf een winstalarm voor heel 2017 vanwege de moeilijke marktomstandigheden bij de energieactiviteiten. Topman John Flannery sprak van een zeer uitdagend kwartaal voor het industriƫle conglomeraat. Het aandeel dook bijna 3 procent in het rood.

Ook was- en verzorgingsmiddelenproducent Procter & Gamble (P&G) opende de boeken. Deze resultaten werden eveneens lauw ontvangen en de koers van P&G zakte 3 procent. Betalingsverwerker PayPal maakte donderdag nabeurs cijfers bekend. Die waren beter dan verwacht en PayPal sprong ruim 5 procent omhoog.