Gazprom profiteert van hogere gasprijzen

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft in het eerste kwartaal geprofiteerd van hogere prijzen voor gas en gunstige wisselkoerseffecten. Het concern zette een hogere winst en omzet in de boeken ondanks dat het geleverde gasvolume terugliep.

Gazprom boekte een nettowinst van 536 miljard roebel, omgerekend 7,4 miljard euro. Dat is de hoogste kwartaalwinst in tien jaar en betreft een stijging van 44 procent ten opzichte van een jaar eerder. De gasprijzen stegen in zowel de thuis- als in de exportmarkt. De omzet dikte aan met zo’n 7 procent op jaarbasis tot 2,3 biljoen roebel terwijl het volume aan geleverde gas met zo’n 9 procent afnam vanwege de milde wintertemperaturen. Het volume aan gas geëxporteerd naar de lidstaten van de voormalige Sovjet-Unie liet de grootste daling zien.