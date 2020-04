Gazelle heropent fietsfabriek Dieren

Bij fietsenfabrikant Gazelle in Dieren rollen weer fietsen van de band, nadat de fabriek vanwege de coronacrisis drie weken was gesloten. De onderneming heeft maatregelen genomen om de werknemers te beschermen. Zo zijn plexiglaswanden geplaatst en zijn werkplekken gecreëerd volgens de 1,5 meterrichtlijn.

De hervatting van de productie is volgens de onderneming belangrijk nu het voorjaar „echt is begonnen” en de vraag naar nieuwe fietsen stijgt. Om klanten tegemoet te komen kan Gazelle in samenwerking met lokale tweewielerspecialisten een gekochte fiets thuis bij de koper afleveren. Ook andere fietsenfabrikanten bieden een dergelijke service aan.