Gasunie breidt mengstation uit voor afbouw gaswinning

Gasunie Transport Services (GTS) is er in geslaagd om nog voor de jaarwisseling de installatie in Wieringermeer uit te breiden. Volgens de organisatie ging het om een megaklus, waardoor nu 80.000 kubieke meter stikstof per uur meer bijgemengd kan worden dan voorheen. Dankzij deze uitbreiding kan de gaswinning in Groningen met 5 miljard kuub naar beneden.

De uitbreiding is nodig om de gaskraan in Groningen versneld dicht te draaien. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat nam eerder dit jaar het besluit om al in 2020 de productie uit Groningen te verlagen naar minder dan 12 miljard kuub gas.

Op het mengstation Wieringermeer wordt stikstof bijgemengd aan zogeheten hoogcalorisch gas uit de kleine velden en het buitenland. Hierdoor wordt het van dezelfde kwaliteit als gas uit Groningen en kan het worden ontvangen door huishoudens en veel bedrijven. GTS produceert de stikstof niet zelf, maar koopt die in.

Naast deze maatregel om extra stikstof in te kunnen kopen is, werkt Gasunie ook aan de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie in de buurt van Zuidbroek. Daardoor kan de gaswinning in Groningen vanaf begin 2022 met nog eens 7 miljard kuub worden verlaagd. Uiteindelijk wil de regering dat de gaskraan in Groningen helemaal dichtgaat.