Gasunie bouwt leiding om voor waterstof

De Gasunie heeft een gasleiding tussen de chemische bedrijven Dow Benelux en Yara geschikt gemaakt voor het transport van waterstof. De 12 kilometer lange verbinding is de eerste gastransportleiding die is omgebouwd. Jaarlijks moet er nu ruim 4000 ton waterstof door de leiding worden vervoerd.

Directeur Han Fennema van Gasunie noemt de ingebruikname van de omgebouwde leiding „een belangrijk punt in onze geschiedenis”. „We zullen in de toekomst in toenemende mate andere energiedragers door onze leidingen transporteren, zoals waterstof en groen gas”, meent Fennema. Hij denkt dat in 2030 al voor 10 gigawatt of meer aan alternatieven voor gas door de leidingen kan stromen.

Door het ombouwen van de gasleiding tussen Dow en Yara wordt jaarlijks 10.000 ton CO2 bespaard. De daling van het energieverbruik bedraagt 0,15 petajoule per jaar, wat gelijkstaat aan het jaarlijkse gasverbruik van 3000 huishoudens.