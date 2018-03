GasTerra voelt productiebeperking Groningen

GasTerra heeft vorig jaar flink minder gas verkocht dan het jaar ervoor. De daling in het geleverde volume komt vooral door de productiebeperking van gas uit Groningen. Doordat de gasprijs gemiddeld hoger lag dan in 2016 bleef de omzetdaling relatief beperkt.

De handelsonderneming in gas zag het verkoopvolume vorig jaar uitkomen op bijna 57 miljard kubieke meter. Dat was een jaar eerder nog circa 64 miljard kubieke meter. De omzet kwam uit op 9,6 miljard euro, van 9,9 miljard euro in 2016.

GasTerra erkent dat de vraag naar aardgas op termijn substantieel zal dalen, maar voorlopig blijft gas volgens het bedrijf een „onmisbaar en kostenefficiënt onderdeel” van een klimaatneutrale energiehuishouding.