Gasprijs in de lift door verwachte vrieskou

Door de verwachte vrieskou in Europa lopen de gasprijzen voor energiebedrijven flink op. Op de Britse handelsmarkt ging de prijs vrijdag met wel 19 procent omhoog, waardoor voor gas nu zo’n 44 procent meer neergeteld wordt dan aan het begin van de week. Het gaat om de sterkste stijging sinds oktober 2008.

Niet alleen in Nederland, maar ook in delen van Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk gaat het volgende week stevig vriezen. In Nederland kan het kwik volgens de weerberichten zakken tot onder de min 10. De kou komt uit Siberië, waardoor weerkundigen al spreken van ‘de Russische beer’. Naar verwachting houdt de vrieskou tot eind volgende week stand.

De gasprijzen liggen de laatste tijd sowieso hoog. Dat komt omdat er in december problemen waren met de gasinfrastructuur. In Oostenrijk vond toen een explosie plaats in een belangrijk stuk pijpleiding. Door die ontploffing kwam ook een persoon om het leven. Bovendien moest er een pijpleiding in de Noordzee worden afgesloten vanwege een gaslek.