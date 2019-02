Gasloos maken middenwoning Hordijk „kost gewoon teveel”

Door het plaatsen van elektrische wandpanelen, zogenaamde econo-heaters, gebruiken Jan (64) en Jeannet Hordijk (64) uit Ede nog geen 1000 kuub gas per jaar. Ze schrikken van het bedrag dat het kost om hun middenwoning uit de jaren vijftig van de vorige eeuw aardgasloos te maken. „Dat kunnen we er echt niet voor uittrekken.”

Meer dan 35 jaar geleden kocht het echtpaar Hordijk hun woning aan het begin van de Ketelstraat. Pal naast het centrum. Het uitzicht was fraaier dan nu, want er verrezen hoge flatgebouwen aan de overzijde van de straat. „Toen we hier kwamen, konden we de toren van de Oude Kerk zien door het voorraam.”

Het is hun tweede onderkomen. Zeven jaar wonen ze zeshoog in een flat in Ede. Met de komst van hun kinderen zien ze naar wat anders om. Aan hun in 1954 gebouwde woning is bij de aankoop in 1983 maar weinig veranderd sinds de eerste oplevering.

De ruiten zijn van enkel glas. Het enige verwarmingselement is een oude gaskachel, die is aangesloten op de schoorsteen. Ze koken op gas en voor de warmwatervoorziening is in het keukenkastje een boilertje op stroom geplaatst. De douchegeiser in de schuur achter de woning zorgt voor warm water in de badkamer.

In de loop der jaren voert het echtpaar de nodige veranderingen door. De houten kozijnen op de benedenverdieping moeten het veld ruimen voor kunststof exemplaren en krijgen dubbelglas. Hordijk brengt daarnaast een laagje isolatie aan tegen het dak. Hij is tijdens zijn werkzame leven monteur bij Nuon en later netwerkbeheerder Liander. „Op m’n zestigste kon ik gebruikmaken van een goede vertrekregeling.” Hij kent de wereld van de energie van binnenuit. „In de flat hadden we centrale verwarming, maar we waren blij dat die hier niet zat.” Zijn vrouw heeft er een hekel aan. „Veel te droge lucht.”

Via zijn werkgever komt Hordijk ook in aanraking met econo-heaters, panelen van betonfiber met een elektrische spiraal erdoorheen. Hij installeert ze in de slaapkamer, keuken, hal en nog niet zo lang geleden –„om gas te sparen”– in de woonkamer. De voormalige pijpfitter heeft het goed berekend. „Ze kosten een tientje of zes, zeven in de bouwmarkt. Je kunt ze zelf ophangen. Niet onder de vensterbank en er moet een stopcontact in de buurt zijn. Ze gebruiken voor ongeveer 10 eurocent per uur aan stroom.” Afgelopen jaar kwam zijn verbruik uit op ongeveer 1600 kWh.

De discussie over gasloos wonen, maakten Hordijk en zijn vrouw benieuwd naar een offerte. Opvallend daarin is de voorgestelde pelletkachel. Het echtpaar ziet er niet veel in. „Wij kennen de werking ervan bij een van onze kinderen. Helemaal niet gezellig.”

Pelletkachel

Henk Wagtho van Energietechniek Wagtho uit Voorthuizen die de offerte maakte, geeft aan dat een pelletkachel in verband met het ontbreken van centrale verwarming en de aanwezigheid van een schoorsteen de goedkoopste optie was. „Anders zou het heel erg duur worden. Afzien van isolatie zou kunnen, maar aan de andere kant is het een investering in de toekomst. Het huis wordt meer waard.” Het subsidiebedrag op boiler, pelletkachel en zonnepanelen staat vast.

Van de prijs schrikt het echtpaar. „Ik heb bij m’n vertrek een afkoopsom meekregen, maar moet die wel netjes gebruiken totdat we AOW ontvangen”, aldus Hordijk. Hij ziet niet veel heil in de door het kabinet voorgestane route. „Intensiever gebruik van elektra is heel ingewikkeld. Het is geen kwestie van kabels verlengen. „Je moet veel verzwaren. Als je hier in de straat laadpalen voor auto’s neerzet, kan het huidige systeem dat al niet aan.” Hij verwacht meer van waterstof. „Dat is pas echt schoon.”

Offerte familie Hordijk

Vloer woonkamer isoleren 850

Dak isoleren 3200

Gevel isoleren 1400

Gaskachel vervangen door pelletkachel 2000

Inductiekoken incl. aparte groep meterkast 1000

Geiser vervangen door warmtepompboiler 2700

Zonneboiler 3800

Zonnepanelen 16 x 300 W 4800

Teruggave subsidies -4056,20

Te betalen (incl. btw, na aftrek subsidie) 18.989,50