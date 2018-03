„Gang van zaken bij ING betreurenswaardig”

De gang van zaken rond de omstreden loonsverhoging voor ING-topman Ralph Hamers is „heel betreurenswaardig”. Volgens directeur Gerard van Vliet van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) heeft de bank met de kwestie zichzelf in een kwaad daglicht gezet.

ING kondigde aan de fikse loonsverhoging voor Hamers te schrappen na enorme publieke ophef. Volgens de raad van commissarissen van de bank was de kritiek onderschat. Van Vliet stelt dat ING dit helemaal anders had moeten aanpakken, want er waren volgens hem wel degelijk goede argumenten voor de loonsverhoging voor Hamers. „Het is verstandig dat ze dit keuteltje intrekken. Ze hadden andere argumenten moeten hanteren. Nu is de bank in een slecht daglicht komen te staan, net als de topman en de commissarissen.”

Van Vliet liet eerder juist weten dat de collectieve verontwaardiging over de salarisverhoging onterecht was, met name vanuit de politiek. Het was volgens hem verstandig om Hamers met een hoger loon de komende jaren aan het roer te laten bij ING, want dat geeft vertrouwen bij beleggers en ook het personeel. Bovendien wees hij erop dat bestuurders van andere internationale banken nog veel meer verdienen.

Al met al heeft ING grote vergissingen begaan in deze zaak, meent Van Vliet. „Hoe kun je anders zo slecht inspelen op de markt en zo slecht anticiperen? Het is langs alle kanten onwaardig wat betreft goed bestuur.” Het voorbeeld van ING geeft volgens hem aan hoe belangrijk het is voor bestuurders van bedrijven om een sterke maatschappelijke antenne en goede communicatieve vaardigheden te hebben.