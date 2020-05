Galapagos voert omzet op, maar geeft ook meer uit

Biotechnologiebedrijf Galapagos heeft zijn omzet in de eerste drie maanden van het jaar flink opgevoerd. Die stijging is voor een groot deel te danken aan een overeenkomst met de Amerikaanse partner Gilead. Galapagos gaf echter ook flink meer uit, onder meer aan onderzoek en ontwikkeling en het voorbereiden voor de commerciële introductie van zijn medicijn filgotinib. Daardoor leed het bedrijf ook een iets groter verlies dan een jaar eerder.

Galapagos kreeg in de eerste drie maanden 106,9 miljoen euro aan omzet binnen, tegen 40,9 miljoen euro een jaar eerder. Onder de streep resteerde een verlies van 50,6 miljoen euro. Dat was vorig jaar in dezelfde periode nog 48,7 miljoen euro. Verder heeft Galapagos nog ruim 5,7 miljard euro in kas. Dat is volgens de onderneming ruim voldoende om de extra kosten te kunnen dragen.

Het biotechnologiebedrijf rekent erop dat filgotinib dit jaar wordt goedgekeurd voor de behandeling van reuma. Galapagos denkt helemaal klaar te zijn om dat middel op de markt te gaan brengen, geeft topman Onno van de Stolpe aan.

Galapagos verwacht verder dit jaar de resultaten van een aantal onderzoeken naar de geneesmiddelen filgotinib en ziritaxestat en medicijnkandidaat GLPG1972 bekend te maken. Daarbij draait het allemaal om onderzoeken in een vergevorderd stadium. Door de uitbraak van het coronavirus liep de rekrutering van proefpersonen wel enige vertraging op. Ook de start van enkele vroege onderzoeken zijn door de virusuitbraak wat uitgesteld.