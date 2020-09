Galapagos uitblinker op groen Damrak

Op het Damrak was Galapagos maandag opnieuw in trek dankzij positief nieuws over een medicijn van de biotechnoloog. De Europese aandelenbeurzen begonnen met flinke plussen ondanks de toenemende coronabesmettingen in tal van Europese landen. Beleggers trokken zich op aan de stevige koerswinsten op Wall Street van voor het weekeinde. Verder ging de aandacht uit naar de technologieruzie tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 1,1 procent hoger op 547,97 punten. De MidKap klom 1,2 procent tot 794,44 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,7 procent.

Galapagos zette de opmars voort bij de hoofdfondsen met een winst van bijna 5 procent. De Europese Commissie heeft het middel filgotinib van de biotechnoloog Galapagos goedgekeurd voor de behandeling van reumatoïde artritis. Het is het eerste medicijn van Galapagos dat door medicijntoezichthouders is goedgekeurd. Vrijdag won het aandeel al bijna 3 procent na de toestemming om filgotinib op de Japanse markt te brengen.

Ook ArcelorMittal (plus 7 procent) was in trek. De staalmaker verkocht het onderdeel ArcelorMittal USA aan de Amerikaanse staalproducent Cleveland-Cliffs. De deal heeft een waarde van 1,4 miljard dollar en wordt voldaan in aandelen en contanten. In combinatie met de verkoop begint ArcelorMittal ook een aandeleninkoopprogramma met een omvang van 500 miljoen dollar.