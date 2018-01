Galapagos sterkste stijger in groene AEX

De Europese beurzen zijn vrijdag eensgezind met winsten de handel uitgegaan. Beleggers reageerden onder meer op de speech van de Amerikaanse president Donald Trump, die zei dat zijn economische beleid gunstig kan uitpakken voor de rest van de wereld. Verder bleef de relatief dure euro bepalend voor het sentiment. In de AEX-index in Amsterdam was Galapagos de sterkste stijger.

De AEX sloot met een winst van 0,3 procent op 566,79 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 852,39 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt stegen tot 0,7 procent. Parijs klom 0,9 procent onder aanvoering van de luxemerken LVMH en Kering.

Galapagos kroonde zich in de AEX tot de winnaar van de dag met een winst van 1,7 procent. Sowieso kent het biotechbedrijf een goed begin van het nieuwe jaar. Sinds de eerste handelsdag van 2018 won het aandeel al circa 17 procent.

Chipmachinemaker ASML klom 1,3 procent na de resultaten van zijn belangrijke klant en aandeelhouder Intel. De Amerikaanse chipmaker grijpt de belastingverlaging in de Verenigde Staten aan om zijn winstuitkering op te krikken, maar ziet ook extra ruimte voor investeringen.