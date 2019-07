Galapagos steelt show op hoger Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen, net als de beurzen elders in Europa. Op het Damrak was biotechnologiebedrijf Galapagos een absolute uitblinker, dankzij een megadeal met samenwerkingspartner Gilead Sciences.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,3 procent hoger op 569,26 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 805,81 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt stegen tot 0,5 procent. Parijs deed het wat rustiger aan met een plusje van 0,1 procent.

Galapagos maakte een sprong van bijna 18 procent in de AEX naar de hoogste koers ooit. Het Amerikaanse farmaconcern Gilead koopt inzage en toegang tot de huidige en toekomstige onderzoeks- en klinische programma’s van het bedrijf, maar doet de komende tien jaar geen overnamebod op de biotechnoloog. Ook vergroot Gilead zijn aandelenbelang. Gilead betaalt direct bijna 4 miljard dollar en investeert 1,1 miljard dollar in aandelen Galapagos. Daarmee groeit de deelneming van 12,3 procent naar 22 procent.

Telecomconcern KPN was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 1,1 procent, gevolgd door tankopslagbedrijf Vopak dat 0,7 procent inleverde. In de MidKap was chiptoeleverancier Besi de koploper met een plus van 4,9 procent. Kunstmestproducent OCI sloot de rij bij de middelgrote fondsen met een min van 1,8 procent.

In Brussel werd AB InBev 0,6 procent lager gezet. ’s Werelds grootste bierbrouwer brengt zijn Aziatische divisie voorlopig niet naar de beurs. De aanstaande beursgang van Budweiser Brewing Company (BBC) stond voor 19 juli op de rol en zou bijna 10 miljard dollar opleveren.

De Franse automaker PSA Peugeot Citroën klom 0,9 procent in Parijs na publicatie van de verkoopcijfers over de eerste jaarhelft. Vliegtuigbouwer Airbus ging 1,2 procent vooruit. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal blijft de geplaagde 737 MAX van de Amerikaanse rivaal Boeing nog tot minstens 2020 aan de grond.

De euro noteerde op 1,1256 dollar tegenover 1,1255 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,1 procent tot 56,62 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 66,30 dollar per vat.