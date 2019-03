Galapagos opnieuw onderaan AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam ging dinsdag licht vooruit. Ook de meeste andere Europese beurzen lieten kleine winsten. Beleggers houden de blik gericht op de ontwikkelingen rond de brexit en het handelsoverleg tussen Washington en Peking. Op het Damrak was biotechnologiebedrijf Galapagos opnieuw een opvallende daler.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 542,20 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 750,37 punten. De beurs in Parijs stond vlak en Londen won 0,1 procent. Frankfurt zakte 0,2 procent na een daling van het Duitse consumentenvertrouwen.

Galapagos was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een verlies van 4 procent. Een dag eerder zakte het aandeel al bijna 5 procent. Eind deze week verstrijkt de deadline waarop de biotechnoloog de cruciale testresultaten bekendmaakt van het reumamedicijn filgotinib. Chipmachinemaker ASML daalde 0,4 procent na een winstalarm van technologieconcern Samsung. Sterkste stijger was betaalbedrijf Adyen met een winst van 1,3 procent.

OCI won 0,3 procent bij de middelgrote bedrijven. De internationale kunstmestsector staat volgens analisten van Berenberg aan een vooravond van een consolidatiegolf. Een fusie tussen het in Amsterdam genoteerde OCI en de Noorse branchegenoot Yara is volgens Berenberg „zeer aannemelijk” als OCI zijn methanoltak verkoopt en een pure meststoffenspeler blijft.

Op de lokale markt dikte Curetis 6 procent aan. Het biotechnologiebedrijf gaat een strategische samenwerking aan met het Italiaanse A. Menarini Diagnostics (AMD) voor distributie van zijn diagnosesysteem Unyvero.

Airbus steeg 1,4 procent in Parijs. De vliegtuigbouwer verkoopt driehonderd toestellen aan China. Met de deal zou een bedrag van 35 miljard euro gemoeid zijn op basis van catalogusprijzen. In Kopenhagen zag Bang & Olufsen een vijfde aan beurswaarde verdampen. De Deense maker van hifi-systemen zag de omzet fors dalen.

De euro was 1,1304 dollar waard, tegen 1,1314 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 59,40 dollar. Brent klom 0,5 procent in prijs tot 67,54 dollar per vat.