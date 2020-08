Galapagos keldert op Damrak na tegenvaller in VS

Het aandeel Galapagos ging woensdag in de uitverkoop op het Damrak na een tegenvaller met het reumamiddel van de biotechnoloog in de Verenigde Staten. De meeste Europese beurzen lieten voorzichtige winsten zien. Beleggers verwerkten de nieuwe recordstand van de brede S&P 500-index op Wall Street, die daarmee de koersverliezen van de coronacrisis wist weg te werken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de min op 557,87 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 800,93 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,4 procent.

In de AEX raakte Galapagos ruim een kwart aan beurswaarde kwijt. Beleggers schrokken van het nieuws dat het middel filgotinib van de biotechnoloog nog niet klaar is voor goedkeuring in de huidige vorm in de Verenigde Staten. Dat heeft de Amerikaanse waakhond FDA aan Galapagos-partner Gilead gemeld. Bij goedkeuring van het medicijn zou Galapagos een mijlpaalbetaling van 100 miljoen dollar ontvangen.

Telecomconcern KPN was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 1,5 procent. Verzekeraar Aegon zakte 3,6 procent na een adviesverlaging door Bank of America. Bouwer BAM, die donderdag met resultaten komt, stond onderaan in de MidKap met een verlies van 5,7 procent. Beursintermediair Flow Traders ging aan kop bij de middelgrote bedrijven met een winst van 2,7 procent.

ICT Group daalde 0,2 procent bij de kleinere bedrijven. De automatiseerder wist de omzet in het eerste halfjaar op te voeren, ondanks de gevolgen van de coronacrisis in het tweede kwartaal. Volgens topman Jos Blejie kan het bedrijf „snel profiteren” als de zakelijke activiteiten wereldwijd weer naar hun normale niveau terugkeren.

In Kopenhagen dikte A.P. Møller-Maersk 5 procent aan. De Deense containervervoerder heeft in het tweede kwartaal de winst ruim verdubbeld ondanks dat het bedrijf minder goederen heeft vervoerd. Onder de streep bleef bijna 360 miljoen euro over dankzij lagere brandstofprijzen, hogere vrachttarieven en kostenbesparingen. RWE verloor 3,6 procent in Frankfurt. Het Duitse energiebedrijf heeft 2 miljard euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen bij institutionele beleggers.

De euro was 1,1944 dollar waard tegen 1,1926 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 42,60 dollar. Brentolie daalde 0,7 procent in prijs tot 45,13 dollar per vat.