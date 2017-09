Galapagos en Kiadis uitblinkers op Damrak

De aandelenbeurs aan het Amsterdamse Damrak ging woensdag licht omhoog. Ook de andere Europese beursgraadmeters stonden in het groen. Op het Damrak stonden Galapagos en Kiadis Pharma in de schijnwerpers na positief nieuws over kandidaatmedicijnen van de beide biotechnologiebedrijven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 529,99 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 816,28 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen tot 0,5 procent vooruit.

Chipmachinemaker ASML was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,8 procent. Galapagos won ruim 1 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft veelbelovende signalen gezien bij testen met een potentieel middel tegen matige tot ernstige eczeem. Grootste daler was informatieleverancier RELX met een min van 0,6 procent.

In de MidKap ging advies- en ingenieursbureau Arcadis aan kop met een plus van 1,7 procent. Postbezorger PostNL en bouwer VolkerWessels sloten de rij met verliezen van 0,4 procent.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM steeg 1,4 procent. Transavia Frankrijk verwacht dit jaar een bijdrage te leveren aan de winst van het moederbedrijf. Dat was in het tienjarig bestaan van de prijsvechter pas één keer eerder het geval. Ook de Nederlandse tak schrijft naar verwachting opnieuw zwarte cijfers.

Kiadis Pharma dikte op de lokale ruim 5 procent aan. Het biotechnologiebedrijf kondigde aan een stap te hebben gezet in het goedkeuringsproces voor een kandidaatmedicijn in Europa.

Fortum steeg 1,2 procent in Helsinki. Het Finse energiebedrijf doet een bod van ruim 8 miljard euro op Uniper, het afgesplitste en beursgenoteerde onderdeel met de kolen- en gascentrales van het Duitse energieconcern E.ON (min 0,5 procent). Eerder lekten al details uit over de plannen van Fortum. Uniper won 0,2 procent in Frankfurt.

In Parijs won Alstom 5,4 procent. Het Franse concern en het Duitse Siemens (plus 1,7 procent) gaan samen treinen bouwen. Het nieuwe bedrijf waarin de twee grote spelers op de Europese treinmarkt hun krachten gaan bundelen krijgt een beursnotering en hoofdkantoor in Frankrijk.

De euro was 1,1758 dollar waard, tegen 1,1772 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 52,04 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 58,27 dollar per vat.