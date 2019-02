Galapagos en ASMI stijgen op Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs ging vrijdag licht vooruit. Ook de andere Europese beurzen lieten kleine winsten zien. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street en wachten op meer nieuws over het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak vielen de resultaten van Galapagos en ASMI in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 541,19 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 765,79 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,3 procent.

De deadline van de wapenstilstand in het handelsconflict tussen de twee economische grootmachten loopt op 1 maart af. De Amerikaanse president Donald Trump, die vrijdag de Chinese vicepremier Liu He zal ontmoeten, heeft al aangegeven bereid te zijn de deadline op te schuiven.

Staalmaker ArcelorMittal was met een winst van 2,5 procent de sterkste stijger bij de hoofdfondsen. Galapagos won 1 procent. Het biotechnologiebedrijf verdubbelde de omzet vorig jaar en bracht het verlies stevig terug. Levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij met een verlies van 0,8 procent na een dramatisch kwartaalbericht van de Amerikaanse branchegenoot Kraft Heinz.

In de MidKap stond ASMI bovenaan met een plus van 6,5 procent. De toeleverancier aan de chipindustrie zag de omzet en orderinstroom in het vierde kwartaal uitkomen op een recordniveau en verhoogde het dividend. Sterkste daler was bodemonderzoeker Fugro met een min van 1,6 procent.

Bij de kleinere bedrijven zakte Alfen 5,5 procent. Analisten van ABN AMRO verlaagden het advies voor de laadpalenfabrikant. Op de lokale markt maakte Esperite een koerssprong van 16,1 procent. Het Poolse PBKM heeft een voorlopig akkoord ondertekend over een eventuele overname van vrijwel alle activiteiten van stamceltak Cryo-Save van Esperite. Volgens Esperite zal PBKM maximaal 10 miljoen euro betalen voor de activiteiten.

De euro was 1,1345 dollar waard, tegen 1,1333 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 57,05 dollar. Brent kostte 0,1 procent meer op 67,14 dollar per vat.