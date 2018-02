Galapagos daalt, Heijmans stijgt op Damrak

De Amsterdamse beurs bleef vrijdag dicht bij huis. De andere Europese beurzen lieten kleine minnen zien. Op het Damrak verwerkten beleggers onder meer de resultaten van biotechnologiebedrijf Galapagos en bouwer Heijmans.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie lager op 532,22 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 818,89 punten. De beurs in Parijs, Frankfurt en Londen zakten tot 0,3 procent.

Bij de hoofdfondsen daalde Galapagos 1,1 procent. Het bedrijf wist afgelopen jaar, ondanks een sterk oplopend operationeel verlies, zijn financiële situatie te verbeteren en had eind 2017 ruim 1,2 miljard euro in kas. Dat is te danken aan een kapitaalverhoging.

In de MidKap toonde bouwer BAM (plus 2,8 procent) wat herstel na het koersverlies van zo’n 10 procent in de afgelopen twee handelsdagen. Concurrent Heijmans dikte bij de kleinere bedrijven ruim 5 procent aan. De bouwer sloot 2017 af met winst, na dieprode cijfers een jaar eerder. De omzet in Nederland, waar Heijmans tegenwoordig uitsluitend actief is, nam toe.

De resultaten van detacheerder Brunel, die de omzet en winst vorig jaar zag dalen, vielen niet in goede aarde. KBC Securities verlaagde het advies en het aandeel zakte 4 procent. Takeaway.com steeg 0,8 procent. De maaltijdbezorger neemt zijn branchegenoten BGmenu uit Bulgarije en Oliviera uit Roemenië over voor in totaal 10,5 miljoen euro.

De Britse uitgever Pearson klom bijna 5 procent in Londen na beter dan verwachte resultaten. Beleggers waren niet tevreden over de jaarcijfers van Royal Bank of Scotland (min 4,6 procent). De bank wist voor het eerst sinds 2007 weer winst te boeken, maar dat kwam vooral door vertraging bij een belangrijk schikkingsproces in de Verenigde Staten.

Standard Life Aberdeen steeg 0,6 procent na de verkoop van zijn verzekeringstak aan verzekeraar Phoenix Group (plus 7,4 procent). In Zürich won Swiss Re 2,5 procent. De Zwitserse herverzekeraar zag de winst vorig jaar afnemen, maar presteerde beter dan verwacht. Het bedrijf kijkt verder naar een mogelijke samenwerking met de Japanse technologiegigant Softbank.

De euro was 1,2309 dollar waard, tegen 1,2330 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 62,68 dollar. Brentolie zakte 0,3 procent in prijs tot 66,22 dollar per vat.