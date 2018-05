Gagey wordt interim-topman Air France-KLM

Frédéric Gagey, de financiële baas van Air France-KLM, wordt interim-topman van de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep. Het gaat om een tussenoplossing om het vertrek van hoogste baas Jean-Marc Janaillac op te vangen. Janaillac stapte op omdat hij zijn lot aan een stemming onder het personeel had verbonden en die stemming pakte nadelig voor hem uit.

Gagey (61) werkt al jaren bij het door stakingen en onrust aan de top geplaagde concern. Eerder was hij onder meer baas van de maatschappij Air France. Gagey komt niet alleen aan het hoofd te staan van Air France-KLM. De dagelijkse leiding komt in handen van een driekoppig management waarin naast Gagey ook de huidige Air France-baas Franck Terner (58) en KLM-hoofd Pieter Elbers (48) zitten.

Een deel van het takenpakket van Janaillac (65) gaat daarnaast naar Anne-Marie Couderc (68). Zij wordt niet-uitvoerend voorzitter van het bestuur, een functie die vergelijkbaar is met die van president-commissaris. Janaillac was uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur. Couderc, die in het verleden onder meer diverse hoge posten bij de Franse overheid bekleedde, is al sinds 2016 in dienst als niet-uitvoerend bestuurslid.

KLM’er Elbers denkt dat deze oplossing „rust en stabiliteit” biedt voor de organisatie. „Het is van belang dat we groepsbreed de goede spirit, cohesie en de stabiliteit uit de begintijd van onze samenwerking weer herpakken”, zegt hij. Ook krijgt het concern volgens hem zo de tijd om te werken aan een permanente invulling en inrichting voor de groep. De Nederlander benadrukt dat hij zich, hoewel onderdeel van het driekoppige management, ook gewoon voor KLM blijft inzetten.

Het slepende loonconflict bij Air France dwong Janaillac eerder deze maand zijn vertrek aan te kondigen. Hij had zijn lot verbonden aan het uiterste loonbod, maar dat werd door de werknemers van de Franse maatschappij verworpen. Dinsdag, tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van het concern, treedt hij officieel terug.

De stakingen bij Air France hebben tot nu toe al zo’n 400 miljoen euro gekost. Niet voor niets maken critici zich de laatste tijd zorgen om de toekomst van het luchtvaartbedrijf dat nog altijd geen oplossing heeft gevonden voor het conflict met de Franse bonden.