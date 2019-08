‘Gadget belet per abuis intrappen gaspedaal’

Automaker Toyota werkt aan een veiligheidsfunctie in zijn auto’s waarmee voorkomen moet worden dat bestuurders brokken maken omdat ze per abuis het gaspedaal indrukken in plaats van het rempedaal. Dat meldt de Japanse krant Yomiuri op basis van ingewijden. De toepassing voorkomt dat auto’s snel vaart maken op het moment dat het gaspedaal te hard wordt ingetrapt.

De Japanse premier Shinzo Abe riep eerder op tot maatregelen om het aantal dodelijke ongevallen tegen te gaan die veroorzaakt worden door relatief eenvoudige fouten, met name door oudere bestuurders. Het aantal dodelijk slachtoffers veroorzaakt door automobilisten van 75 jaar of ouder bereikte vorig jaar in Japan met 460 het hoogste niveau in vier jaar. Critici roepen al langer om aanpassingen, om problemen zoals het verwarren van een gas- en rempedaal te voorkomen.

Toyota zal de toepassing naar verluidt eerst op hybride voertuigen installeren. Deze modellen zijn doorgaans populair bij ouderen. De automaker wil de kosten van het apparaat onder de 50.000 yen (422 euro) houden.