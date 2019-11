’Ga eerst aan de slag met Klimaatakkoord”

Laten we eerst de afspraken uit het Klimaatakkoord gaan uitvoeren, voordat we ze al weer ter discussie stellen. Dat zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op een ongunstige doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

„Het slechtste wat we nu kunnen doen, is meteen roepen dat het allemaal niet goed genoeg is en in discussie gaan over extra maatregelen’”, vindt de lobby voor het bedrijfsleven. „We moeten eerst aan de slag met de maatregelen zoals die er nu liggen.”

Dat laatste is in bepaalde gevallen al lastig genoeg, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Ze wijzen op de stikstof- en PFAS-problemen, waardoor ook duurzaamheidsprojecten stagneren. „In de Klimaatwet is vastgelegd dat het beleid elke twee jaar wordt geëvalueerd en zo mogelijk wordt bijgesteld. Laten we het die tijd ook geven.”

Het PBL concludeerde dat het Klimaatakkoord dat in juni is getekend, niet ver genoeg gaat om de gestelde doelen te halen. Vrijwel direct daarna kondigde minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat extra maatregelen aan. De bewindsman maakte 60 miljoen euro vrij voor de subsidiepot voor de aanschaf van bijvoorbeeld warmtepompen en zonneboilers.