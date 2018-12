G4S stapt mogelijk uit geldtransport

Het Britse beveiligingsbedrijf G4S overweegt te stoppen met zijn waardetransporten, vanwege de zwakkere vraag door de sluiting van veel bankfilialen en een golf aan overvallen op gepantserde geldwagens in Zuid-Afrika. Het bedrijf houdt het onderdeel Cash Solutions met een waarde van 1,5 miljard dollar tegen het licht, met een mogelijke afsplitsing of verkoop tot gevolg.

De divisie was in 2017 goed voor circa 16 procent van de omzet van G4S, het grootste beveiligingsbedrijf ter wereld. Door de vele overvallen op geldtransporten in Zuid-Afrika kampt G4S met hogere kosten, waardoor de winstgevendheid van die activiteiten onder druk staat. G4S is in 45 landen actief met waardetransport, waaronder in Nederland.

Het onderzoek moet volgend jaar afgerond zijn.