G4S neemt geldautomatentak SecurCash over

Het Britse beveiligingsbedrijf G4S neemt de overgebleven tak van waardetransporteur SecurCash over die het geldtransport verzorgt van Nederlandse banken. G4S Cash Solutions maakte bekend dat overeenstemming is bereikt met eigenaar Diebold Nixdorf over de overname van SecurCash B.V.

„Voor G4S is dit een aanvulling op de contracten die zij zelf al heeft met de banken voor deze activiteiten in andere regio’s”, aldus G4S in een verklaring. „De banken zijn op de hoogte gesteld van de overname. De ondernemingsraden van beide ondernemingen staan er positief tegenover.” Volgens het bedrijf heeft de overname geen gevolgen voor het aantal arbeidsplaatsen. Het is niet bekend hoeveel geld met de overname is gemoeid.

Eerder dit jaar gingen de retail-activiteiten van SecurCash failliet. De dienstverlening aan banken, waaronder het bevoorraden van geldautomaten, bleef wel bestaan.