G20 belooft kosten coronavaccinaties op zich te nemen

De landen van de G20 hebben aan het eind van hun tweedaagse top de belofte gedaan om de kosten van het vaccinatieprogramma ter bestrijding van Covid-19 op zich te nemen. Bedragen werden niet genoemd.

De leiders van de G20-landen zeiden in de slotverklaring dat ze er „alles aan zullen doen” om de eerlijke distributie van coronavirusvaccins wereldwijd te garanderen en de arme landen te steunen waarvan de economieën door de crisis zijn geteisterd.

„We hebben middelen vrijgemaakt om te voorzien in de onmiddellijke financieringsbehoeften van de wereldwijde gezondheidszorg ter ondersteuning van het onderzoek, de ontwikkeling, de productie en de distributie van veilige en effectieve Covid-19-vaccins,” zo is verder te lezen in de verklaring.

Meerdere leiders hadden zaterdag al toegezegd wereldwijd gelijke toegang tot vaccins te garanderen. De aanpak van de coronapandemie was het centrale onderwerp van de G20-top, die anders dan gebruikelijk als een videoconferentie werd gehouden, onder leiding van Saudi-Arabië.