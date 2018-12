„Fysiotherapeut gedupeerd door Wet normering topinkomens”

De Wet normering topinkomens (WNT) pakt nadelig uit voor fysiotherapeuten en daar moet de Tweede Kamer wat aan doen.

Dat betoogt Wim van de Lagemaat, eigenaar van een administratiekantoor in Scherpenzeel, woensdag in het Reformatorisch Dagblad. Hij krijgt bijval van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

De wet maximeert onder andere het inkomen van topfunctionarissen in de zorg, zodat geïnde zorgpremies niet opgaan aan enorme salarissen. Van de Lagemaat wijst er echter op dat de wet voor veel medische beroepen een vrijstellingsregeling bevat, behalve voor de fysiotherapeut.

Fysiotherapeuten worden inderdaad niet genoemd in het wetsartikel waarin staat welke medische beroepsgroepen voor hun medische werkzaamheden niet onder de WNT vallen, beaamt een woordvoerder van minister Bruno Bruins (Medische Zorg). „Maar dat betekent niet dat de wet voor hen altijd van toepassing is. Voor fysiotherapeuten in loondienst geldt dat bijvoorbeeld meestal niet.”

Doorslaggevend is de vraag of de wetgever je heeft aangemerkt als topfunctionaris, aldus de zegsman. „Daarvoor zijn voor elke beroepsgroep weer aparte regels opgesteld.” De vrijstelling voor medisch specialisten staat volgens hem in de wet omdat een speciale adviescommissie waarschuwde dat het normeren van hun inkomens ertoe zou leiden dat ze zich als het even kan vrij zouden vestigen. „En het beleid is erop gericht om het in loondienst gaan net zo aantrekkelijk te maken.”

Een woordvoerder van het KNGF zegt dat argument ook geregeld van het ministerie te hebben gehoord. „Maar wij vinden dat geen steekhoudende reden om fysiotherapeuten anders te behandelen.”

Zowel het ministerie als het KNGF zegt te verwachten dat bij een wetsevaluatie die in 2019 wordt gestart de vrijstellingsregels voor fysiotherapeuten onder de loep zullen worden genomen.