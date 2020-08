Futuristisch gebouw telt vele bijnamen

Heet het nu de schoen, de klapschaats, het strijkijzer, de kruimeldief, de trein of ING House? Het voormalige ING-hoofdkantoor langs de A10 heeft vele bijnamen.

De officiële naam van het gebouw is echter Infinity: oneindigheid. Waar die term precies op duidt, is niet helemaal duidelijk. Oneindig flexibel? The Office Operators verhuurt er flexwerkplekken. Een advertentie van het bedrijf begint met: „Onbeperkt flexwerken in Amsterdam Zuidas Infinity?”

Het zou ook kunnen wijzen op de bijna oneindige hoeveelheid glas die het kantoorverzamelgebouw heeft. Door de toepassing van veel glaswanden bleek het na de oplevering binnen veel warmer te worden dan verwacht. Het pand is als het ware een soort kas met een dubbele huid van glas.

Je zou ook kunnen denken aan oneindig transparant. Door het vele glas hebben veel ruimten in het gebouw een weids uitzicht. De meeste gebouwen hebben één atrium of binnenplaats, Infinity heeft er meerdere. Ook zijn er binnentuinen met veel groene planten.

De bouwkosten van het bijzondere pand zijn nooit bekend gemaakt, maar worden geschat op 100 miljoen euro. Daarmee is Infinity waarschijnlijk het duurste Nederlandse kantoorgebouw per vierkante meter vloeroppervlak. Op 16 november 1999 werd de eerste paal geslagen en op 16 september 2002 was de officiële opening door toenmalig kroonprins Willem-Alexander.

serie In de kijker

Deel 8 (slot) in een fotoserie van markante bedrijfsgebouwen op zichtlocaties. Verscheen acht woensdagen op rij.