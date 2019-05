„Fusiegesprekken in Amerikaanse krantenwereld”

De twee grootste Amerikaanse krantenuitgevers gaan mogelijk samen verder. The Wall Street Journal meldt op basis van ingewijden dat Gannett, bekend van dagblad USA Today, recent fusiegesprekken heeft gevoerd met GateHouse Media, eigenaar van meer dan honderd lokale kranten.

De krantenreuzen kampen met afnemende advertentie-inkomsten en concurrentie van digitale nieuwkomers. Vandaar dat er in de Amerikaanse krantenwereld steeds vaker gekeken wordt naar mogelijkheden tot samenwerking. Gannett zou bijvoorbeeld ook al mogelijke deals besproken hebben met branchegenoten Tribune Publishing en McClatchy.

Dit soort gesprekken leiden zeker niet altijd tot een daadwerkelijke fusie of overname. Eerder dit jaar sloeg Gannett nog een vijandig overnamebod van rivaal MNG van de hand. De eigenaar van titels als Denver Post en Boston Herald had 1,4 miljard dollar over voor Gannett, maar Gannett vond MNG geen geloofwaardige koper. Ook zou het geboden bedrag te laag zijn geweest.