Fusie Zwanenberg en Struik beklonken

Worst- en hammenmaker Zwanenberg uit Almelo en soep- en sauzenfabrikant Struik gaan per direct samen verder. Aandeelhouders van beide bedrijven zijn akkoord met de fusie per 16 maart. Daardoor ontstaat een voedingsmiddelenconcern met 1800 medewerkers en een jaaromzet van 540 miljoen euro.

Volgens het fusiebedrijf zijn ook de vakbonden geïnformeerd en beide ondernemingsraden hebben positief geadviseerd. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) ging eerder akkoord. Er vallen geen ontslagen.

Zwanenberg Food Group biedt werk aan 1600 mensen die samen een omzet van 420 miljoen euro realiseren. Het bedrijf maakt vooral houdbaar vlees, het bekendste merk in ons land is Kips Leverworst. In 2018 nam Zwanenberg de Unox-fabriek van Unilever in Oss al over, nadat het sinds 1981 al verschillende kleinere overnames in ons land deed.

Bij Struik Foods Europe, dat goed is voor een jaaromzet van 120 miljoen euro, werken 200 mensen. De soep- en sauzenproducent werd in 1952 in Voorthuizen opgericht door Bernardus Struik. In 1965 zette zijn zoon Hans het bedrijf voort. Op een gegeven moment kwam Struik in financiële problemen en ging het bedrijf in een gedwongen verkoop. Sinds 2016 is Struik feitelijk in handen van familie Van Drie, de huidige grootaandeelhouder die zijn geld verdiende met de gelijknamige kalfsslachterijen.