Fusie Tata Steel-ThyssenKrupp stap dichterbij

De staalfabriek van Tata Steel in IJmuiden blijft na de Europese fusie van Tata met branchegenoot ThyssenKrupp in de huidige opzet behouden. Daarover heeft de directie van Tata Steel in Nederland afspraken gemaakt met de top van het concern uit India. Tevens heeft de Nederlandse ondernemingsraad (cor) van het bedrijf besloten zijn rechtszaak tegen de directie in te trekken.

„Een eerste stap”, zo noemde cor-voorzitter Frits van Wieringen de bekendmakingen. „Maar het is nog lang geen gelopen race”, benadrukte hij verder. Er leven bij de cor en ook bij de vakbonden nog veel vragen over wat alle garanties uit India precies inhouden.

Aan de Nederlandse directie is onder meer toegezegd dat IJmuiden een zogenoemde geïntegreerde site blijft, met een volwaardige onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling en een „substantiële vertegenwoordiging” van allerlei ondersteunde functies. Ook is voortzetting van bepaalde investeringen zekergesteld en duidelijk is dat in Nederland het hoofdkwartier komt van de gecombineerde Europese activiteiten van Tata en ThyssenKrupp.

Er leven echter al lang veel zorgen bij het personeel in Nederland over de voorgenomen deal, met name over de gevolgen voor de werkgelegenheid bij de voormalige Hoogovens in IJmuiden. Vakbond FNV dreigde eerder ook met acties uit onvrede over het verloop van het fusieproces en de vrees voor het verlies van duizenden banen.

De cor kondigde begin dit jaar nog een rechtsgang aan omdat het medezeggenschapsorgaan zich buitenspel voelde staan bij de hele gang van zaken. Daarvan wordt nu toch afgezien. Van Wieringen heeft inmiddels zwart-op-wit van de top in India dat die niet tekent voor de deal met ThyssenKrupp zolang zijn cor hier nog mee bezig is. Binnenkort moet de cor advies uit gaan brengen.

FNV-bestuurder Aad in ’t Veld weet nog niet zo goed of deze afspraken nu goed of slecht nieuws zijn voor de circa 9000 werknemers van Tata Steel in Nederland. „Het klinkt mooi, maar we kennen de details nog niet”, reageerde hij. De vakbondsman wees erop dat er nog niks concreets over de werkgelegenheid lijkt te zijn afgesproken.