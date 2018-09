„Fusie Kaufhof en Karstadt kost 5000 banen”

Het samengaan van de grote Duitse warenhuisketens Kaufhof en Karstadt kost vijfduizend banen. Er blijven nog ongeveer 15.000 banen over, meldt de Süddeutsche Zeitung op basis van stukken over de fusie.

De fusie hangt al geruime tijd in de lucht en is nu volgens de Duitse krant rond. De Oostenrijkse vastgoedinvesteerder Signa, eigenaar van Karstadt, krijgt een meerderheidsbelang in de joint venture met Hudson’s Bay, dat eigenaar is van Kaufhof.

Galeria Kaufhof, zoals de volle naam luidt, telt bijna honderd filialen in heel Duitsland. Ook Karstadt is goed voor tientallen vestigingen. Hudson’s Bay heeft ook activiteiten in Nederland.