Fusie Karstadt en Kaufhof is rond

De grote Duitse warenhuisketens Karstadt en Kaufhof gaan fuseren. De eigenaren van beide ketens hebben een definitieve overeenkomst getekend voor de deal.

De Canadese winkelketen Hudson’s Bay is eigenaar van Kaufhof en het Oostenrijkse Signa Retail Holdings bezit Karstadt. Zij krijgen ieder ongeveer de helft van de nieuwe onderneming in handen. Galeria Kaufhof, zoals de volle naam luidt, telt bijna honderd filialen in heel Duitsland. Ook Karstadt is goed voor tientallen vestigingen.

De gesprekken over een samenvoeging lopen al langer. Door samen te gaan, kan onder meer worden bezuinigd op inkoop, administratie en logistiek. Over eventueel banenverlies of winkelsluitingen is niks bekendgemaakt. De autoriteiten moeten nog instemmen met de fusie.

Maandag werd nog in de Duitse media gemeld dat Kaufhof en Karstadt na hun fusie een kapitaalinjectie tegemoet kunnen zien van 400 miljoen euro. Het hoofdkantoor van de nieuwe onderneming zou gevestigd worden in Keulen, waar het hoofdkantoor van Kaufhof al zit.

De gezamenlijke jaaromzet van de winkelbedrijven is meer dan 5 miljard euro. Het fusiebedrijf komt onder leiding te staan van topman Stephan Fanderl van Karstadt.