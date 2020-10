„Funshoppen wordt minder populair”

Ruim een derde van de Nederlanders is van plan minder vaak fysiek te gaan shoppen en een vijfde geeft de voorkeur aan online winkelen. Dat meldt ABN AMRO donderdag op basis van een onderzoek naar de ontwikkeling van onlineverkopen onder ruim 1500 Nederlanders.

In voorgaande jaren waardeerden consumenten vooral de beleving in een fysieke winkel, nu worden gemak en efficiëntie het vaakst genoemd als voordeel. „Blijkbaar heeft de consument een grotere behoefte aan efficiënt winkelen en verliest funshoppen aan populariteit”, zegt Henk Hofstede, retaildeskundige bij ABN AMRO.

Door de genomen overheidsmaatregelen en angst voor het coronavirus nam het bezoek aan winkelgebieden sinds maart sterk af en verplaatsten consumenten zich naar onlinewinkels. Uit het onderzoek blijkt dat hoe vaker er in een bepaalde sector online gewinkeld wordt, hoe geringer de neiging om nog naar de winkel te gaan. Dat is vooral te zien in de categorieën sport, elektronica en dames- en herenmode.

In bouwmarkten, drogisterijen en supermarkten wordt vaker nog fysiek geshopt. Mensen willen dat volgens ABN AMRO omdat er producten verkocht worden die ze direct willen meenemen.

Van de Nederlanders geeft 21 procent de voorkeur aan online winkelen. In 2015 was dat nog 10 procent. ABN AMRO denkt dat die groei verklaarbaar is doordat mensen tijdens de coronacrisis (noodgedwongen) meer webshops hebben uitgeprobeerd en daarbij overtuigd zijn geraakt van het gemak van online shoppen. Een andere mogelijke verklaring is dat consumenten nu vaker thuis werken, waardoor het ontvangen van pakketjes eenvoudiger wordt.

Snelheid, het gemak en de prijs zijn redenen waarom consumenten graag online shoppen. De fysieke winkel krijgt echter de voorkeur als klanten producten willen uitproberen of advies nodig hebben.